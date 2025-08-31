A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 Mağlup Etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki FIPAV Kupası'ndaki son maçında Almanya'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Takım, dünya şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'ndaki son maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Torino kentinde oynanan karşılaşmayı 31-29, 25-16, 21-25 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılacak milli takım, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor