A Milli Erkek Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı - Haberler

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçını kazandı

SALON: Palais Sports Hammou BoutlelisHAKEMLER: Edgar Serole (Botsvana), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)TÜRKİYE: İzzet, Burakhan, Metin, Doğukan, Gökhan, Aslan, Berkay (L) (Oğulcan, Mehmet)CEZAYİR: Kerboua, Soualem, Oumessad, Ikken, Hosni, Bouyoucef, Achouri (L) (Ali Kerboua, Ould,...

SALON: Palais Sports Hammou Boutlelis

HAKEMLER: Edgar Serole (Botsvana), Ioannis Ioannidis ( Yunanistan )

TÜRKİYE: İzzet, Burakhan, Metin, Doğukan, Gökhan, Aslan, Berkay (L) (Oğulcan, Mehmet)

CEZAYİR: Kerboua, Soualem, Oumessad, Ikken, Hosni, Bouyoucef, Achouri (L) (Ali Kerboua, Ould, Bourouba)

SETLER: 25-22, 25-23, 25-23

SÜRE: 1 saat 28 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları B Grubu ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Cezayir'i 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Yunanistan ile karşılaşacak.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Yunanistan voleybol Cezayir Spor Haberler

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