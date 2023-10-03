A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-1 yenildi

Salon: Yoyogi

Hakemler: Daniel Gonzalez ???????(Meksika), Fabrice Collados (Fransa)

ABD: Anderson, Smith, Holt, Russell, Defalco, Christenson (Shoji, Ensing, Muagututia, Ma'a, Jendryk)

Türkiye : Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Yasin Aydın, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz)

Setler: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20

Süre: 132 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında ABD'ye 3-1 yenildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk setini, 25-17'lik skorla ABD hanesine yazdırdı.

Çekişmeli geçen 2. seti 28-26 kazanan Türkiye, 24-19 geriye düştüğü 3. sette de oyuna ortak oldu ancak ABD, seti 32-30 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setten de 25-20 galip ayrılan ABD, 3'te 3 yaptı. Türkiye ise gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, gruptaki 4. maçında yarın TSİ 13.25'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.