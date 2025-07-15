A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki ilk maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Milli takım, VNL'in 3. haftasında 16-20 Temmuz tarihlerinde Japonya'nın Chiba kentinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, Japonya ayağındaki ilk maçını yarın saat 09.30'da ABD ile yapacak.

İlk 2 haftayı 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan milli takım, yeni başantrenörü Slobodan Kovac yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Üçüncü hafta karşılaşmaları öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan milli oyuncu Adis Lagumdzija, takıma geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"VNL'in ilk 2 haftasında takımla beraber olamasam da her maçı takip ettim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım senaryoyu değiştirip oyunumuzu yukarıya çıkabiliriz. Önümüzde oynayacağımız 4 maçımız var. Zorlu bir gruptayız ama takım arkadaşlarımın bana güvendiklerini biliyorum. İşimiz zor ama hedefimiz 2 galibiyet daha almak. Umarım en iyisini yapabilirim. Yeni antrenörümüzle çalışmaya başladık. Çok uzun bir zaman olmadı ama çok geliştik. Mental olarak iyi durumdayız ve bunu sahaya yansıtmak istiyoruz."

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. hafta maç programı ve kadrosu şöyle:

Yarın:

09.30 Türkiye-ABD

17 Temmuz Perşembe:

09.30 Türkiye-Almanya

19 Temmuz Cumartesi:

09.30 Türkiye-Brezilya

20 Temmuz Pazar:

05.00 Türkiye-Arjantin

Kadro

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu