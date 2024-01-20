A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk kez erkeklerde bu organizasyonda yer alacak milli takım, 3 ayaktan oluşan ligde her hafta 4 karşılaşma yapacak.

Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs tarihlerinde Antalya'da, 2'nci haftasında 4-9 Haziran'da Japonya'da, 3'üncü haftasında 27 Haziran-2 Temmuz'da Slovenya'da mücadele edecek.

VNL'de16 takımın mücadele edeceği 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalan takımlar adını finallere yazdıracak.

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

1. Hafta (Antalya)

21 Mayıs Salı: 20.00 / Türkiye-Kanada

23 Mayıs Perşembe: 20.00 / Türkiye-Hollanda

25 Mayıs Cumartesi: 17.00 / Türkiye-Fransa

26 Mayıs Pazar: 17.00 / Türkiye-ABD

2. Hafta (Japonya)

5 Haziran Çarşamba: 09.30 / Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe: 13.30 / Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi: 06.00 / Türkiye-İran

9 Haziran Pazar: 09.30 / Türkiye-Almanya

3. Hafta (Slovenya)

18 Haziran Salı: 17.30 / Bulgaristan-Türkiye

20 Haziran Perşembe: 14.00 / Türkiye-Arjantin

21 Haziran Cuma: 21.30 Türkiye-Sırbistan

23 Haziran Pazar: 17.30 / Türkiye-İtalya