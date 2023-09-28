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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek. Takım, Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile karşılaşacak.