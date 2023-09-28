A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele edecek
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek. Takım, Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek.
Filenin Efeleri, 30 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek elemelerde B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.
Milli takımın TSİ maç programı şöyle:
30 Eylül Cumartesi:
07.00 Türkiye-Sırbistan
1 Ekim Pazar:
04.00 Türkiye-Slovenya
3 Ekim Salı:
10.00 Türkiye-ABD
4 Ekim Çarşamba:
13.30 Türkiye-Japonya
6 Ekim Cuma:
04.00 Türkiye-Finlandiya
7 Ekim Cumartesi:
04.00 Türkiye-Mısır
8 Ekim Pazar:
07.00 Türkiye-Tunus