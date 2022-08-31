A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde mücadele edecek Spor Haberleri FIVB Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazandı. FIVB Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yendi. Bu skorla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazanan milli takım, ayrıca tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Dünya Şampiyonası voleybol Paris Spor Haberler

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