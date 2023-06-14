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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5. maçında Portekiz'i 3-1 yenerek Hırvatistan'da yapılacak dörtlü finallere katılma...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5. maçında Portekiz'i 3-1 yenerek Hırvatistan'da yapılacak dörtlü finallere katılma...

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5. maçında Portekiz'i 3-1 yenerek Hırvatistan'da yapılacak dörtlü finallere katılma hakkı elde etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5. maçında Portekiz'i 3-1 yenerek Hırvatistan'da yapılacak dörtlü finallere katılma hakkı elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hırvatistan voleybol Portekiz Spor Haberler

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