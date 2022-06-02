A Milli Erkek Voleybol Takımı 2'de 2 yaptı - Haberler

SALON: Centro Cultural

HAKEMLER: Olivier Gulliet (Fransa), Pedro Lopes Pinto ( Portekiz )

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz'i 3-1 yenerek turnuvada 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlılarda Adis 24 sayıyla en skorer isim olurken, O'na Efe ve Yiğit 10, Emre 9, Bedirhan 7, Arslan ve Burak 4, Faik Samed 1 sayıyla eşlik etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında 5 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Trabzon'da Portekiz'i konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor