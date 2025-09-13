A Milli Erkek Tenis Takımı, Sırbistan'a Yenildi

Haberler

Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde A Milli Erkek Tenis Takımı, Sırbistan ile oynadığı maçlarda seriyi 3-1 kaybetti. Çiftler maçında Arda Azkara ve Ergi Kırkın, Sırp rakiplere 2-1 mağlup olurken, Arda Azkara dördüncü maçta Branko Djuric'i yendi.

A Milli Erkek Tenis Takımı ile Sırbistan arasındaki Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde ikinci gün maçları yapıldı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyon devam ediyor.

Bugün oynanan çiftler maçında Arda Azkara / Ergi Kırkın ikilisi Ivan Sabanov / Matej Sabanov çiftine 4-6, 6-1, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup oldu.

Serinin dördüncü maçında ise Arda Azkara-Branko Djuric karşılaştı. Bu maçta Arda, rakibi Branko Djuric'i 7-5, 6-7, 10-7'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, Sırbistan karşısında seriyi 3-1 kaybetti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
