A Milli Erkek Tenis Takımı Macaristan'a karşı geride

A Milli Erkek Tenis Takımı, Macaristan'da düzenlenen Davis Kupası Dünya Grubu 1'de ev sahibi ekip karşısında ilk günü 2-0 geride tamamladı.

Türkiye, Keszthely şehrindeki organizasyonda Macaristan ile karşılaştı. İlk maçta milli sporcu Altuğ Çelikbilek, Fabian Marozsan'a 7-5 ve 6-2'lik setlerle yenildi ve Macaristan 1-0 öne geçti.

Günün ikinci maçında milli sporcu Cem İlkel, Zsombor Piros'a 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybetti ve ev sahibi ülke eşleşmede 2-0 üstünlük kurdu.

Toplamda 3 galibiyete gelen ülkenin kazanacağı eşlemenin diğer maçları yarın oynanacak.