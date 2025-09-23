Haberler

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Slovenya ile Eşleşti

A Milli Erkek Tenis Takımı, 2026 Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off'unda Slovenya ile karşılaşacak. Maçlar, şubat ayında Slovenya'da oynanacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre 2026 Davis Kupası Dünya Grubu 1 ve 2 play-off kura çekimi, Uluslararası Tenis Federasyonunun Londra'daki ofisinde yapıldı.

Kura çekimi sonucunda Türkiye'nin rakibi, eylül ayında Uruguay'ı 4-0 yenen Slovenya oldu. Eşleşmede karşılaşmalar, gelecek yıl şubat ayında Slovenya'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
