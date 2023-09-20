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A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu I Play-Off'ta Yeni Zelanda ile eşleşti

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2024 yılında düzenlenecek Davis Kupası Dünya Grubu I Play-Off'un kura çekimi sonucunda A Milli Erkek Tenis Takımı'nın rakibi Yeni Zelanda oldu. Karşılaşmalar, Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde oynanacak.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu I Play-Off'ta Yeni Zelanda ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "2024 yılında düzenlenecek Davis Kupası Dünya Grubu I Play-Off'un kura çekimi gerçekleşti. A Milli Erkek Takımımızın rakibi Yeni Zelanda oldu. Karşılaşmalar, Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

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