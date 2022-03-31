A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Cup Dünya Grubu I'de Kolombiya ile eşleşti - Haberler

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A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Cup Dünya Grubu I'de Kolombiya ile eşleşti

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Cup Dünya Grubu I'de Kolombiya ile eşleşti

Davis Cup Dünya Grubu I kura çekiminde A Milli Erkek Tenis Takımı Kolombiya ile eşleşti.

Davis Cup Dünya Grubu I kura çekiminde A Milli Erkek Tenis Takımı Kolombiya ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi Londra'da gerçekleştirildi.

A Milli Erkek Tenis Takımı Kolombiya ile eşleşirken, organizasyon 16-17 Eylül ya da 17-18 Eylül tarihlerinde Kolombiya'da yapılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Kolombiya, Londra, Milli, Tenis, Spor, Haberler

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