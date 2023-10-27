A Milli Erkek Hentbol Takımı, Voleybol ve Futboldaki Başarıyı Yakalamak İstiyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, Türkiye'nin voleybol ve futbolda son zamanlarda elde ettiği başarıyı kendi branşlarında da yakalamak istediklerini ifade etti. İtalya ile yapacakları maçlar öncesinde değerlendirmelerde bulunan Halay ve takım kaptanı Samet Kanberoğlu, hedeflerini ve rakiplerini analiz etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, Türkiye'nin voleybol ve futbolda son zamanlarda elde ettiği başarıyı kendi branşlarında da yakalamak istediklerini ve bu iki branş gibi popüler olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Hentbol 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu kapsamında İtalya ile yapılacak maçlar öncesinde Ankara'da kampta bulunan milli takımın başantrenörü Halay ile takım kaptanı Samet Kanberoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Okan Halay, Türkiye'nin voleybol ve futbol milli takımlarıyla son zamanlarda adından fazlasıyla söz ettirdiğini vurgulayarak, "Biz de bu kervana katılabiliriz. Futbol ve özellikle kadın voleybolu çok popüler. Biz de bunu yapabilecek güçte olduğumuza inanıyoruz. İnşallah oyuncu grubumuzla bunu biz de başarırız." dedi.

İtalya ile 1 Kasım Çarşamba günü Sakarya'da ve 5 Kasım Pazar günü deplasmanda zorlu iki maç yapacaklarına dikkati çeken Halay, "Öncelikli hedefimiz elemelerinin ilk turunu geçerek mart ayında yapılacak 2. tura kalabilmek. Bunu başarabilecek güçte olduğumuza inanıyoruz. İtalya takımını çok iyi analiz ettik. Çalışmalarımız hala sürüyor. Avrupa liginde oynayan 4 oyuncumuz henüz kampımıza katılmadı. Bu arkadaşlarımızın katılımıyla tam kadro Sakarya'da sahada yerimizi alacağız ve inşallah rakibimizi puansız göndereceğiz." diye konuştu.

İtalya'nın da Türkiye gibi 1 maç daha kazanamadığı için 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılamadığını anlatan Halay, "Şanslar eşit ancak biz olumsuz bir sonuç düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Milli takımda göreve başladığında hedefler belirlediklerini aktaran Halay, şöyle devam etti:

"2024, 2025 ve 2026 Avrupa Şampiyonası için hedefler belirlemiştik. 2024 Avrupa Şampiyonası için yüzde 50 demiştik. Maalesef 1 maç daha kazanamadığımız için bu hedefimizi başaramadık. 2025 ve 2026 için olasılığımızın yüzde 60, yüzde 70'e yükseleceğini öngörüyorduk. Bu hedefleri gerçekleştirebilecek güçte olduğumuza inanıyoruz. Oyuncu grubumuz çok iyi çalışıyor. Çok istekli, çok arzulular. İnşallah bunun sonucunu güzel şekilde alırız. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden kulüplerimiz 3. tura kaldılar. Kulüplerimizin başarılarının milli takıma da yansıyacağını düşünüyorum. Kulüplerimizin elde ettiği başarılar, güzel oyunlar milli takımda da devam eder diye düşünüyoruz."

Samet Kanberoğlu: "Rakibimizi analiz ediyoruz"

Milli takım kaptanı Samet Kanberoğlu ise ilk tur maçları öncesi rakipleri İtalya'yı analiz ettiklerini dile getirdi.

Kampın verimli ve keyifli geçtiğini ifade eden Samet, şunları söyledi:

"İtalya maçı öncesi eksiklerimiz üzerinde çalışıyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Rakibimizi analiz ediyoruz. Önce Sakarya'da sonra da İtalya'da kazanıp 2. tura çıkan taraf olmak istiyoruz. Son zamanlarda tribünler dolmaya, başarılar da gelmeye başladı. Bu başarılara İtalya'yı da eklemek istiyoruz."