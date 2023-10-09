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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Tunus ile hazırlık maçında mağlup oldu

2025 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri öncesi Tunus ile yapılan özel maçta A Milli Erkek Hentbol Takımı, 33-30 mağlup oldu. Türkiye, İtalya ile yapacağı eleme maçlarına hazırlanıyor.