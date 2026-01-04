Haberler

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Suudi Arabistan'ı 31-27 yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası öncesi Suudi Arabistan ile yaptığı hazırlık maçını 31-27 galip tamamladı. İlk yarıyı geride kapatan milliler, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazanmayı başardı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan ile yaptığı ikinci hazırlık maçını 31-27 kazandı.

Bulgaristan ile oynayacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçlarının hazırlıklarını THF Beykoz Spor Kompleksi'nde sürdüren milli takım, bu kapsamda Suudi Arabistan ile hazırlık maçı yaptı.

Beykoz Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-15 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıdaki iyi oyunuyla maçı 31-27 kazanmayı başardı.

Milli takım, Suudi Arabistan ile dün de bir hazırlık maçı yapmış ve sahadan 34-29 mağlup ayrılmıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile ilk maçını 7 Ocak'ta Şumnu kentinde yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Ocak'ta Ordu'da oynanacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe yeni Romulo'sunu resmen duyurdu

Artık resmen Süper Lig'de! Bu çocuğun ismini kesin not edin
Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor

Hastaneye yürüyerek girdi, 9 aydır makineye bağlı yaşıyor
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Göztepe yeni Romulo'sunu resmen duyurdu

Artık resmen Süper Lig'de! Bu çocuğun ismini kesin not edin
Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur
O kentimiz çığ altında kaldı! 8 ev zarar gördü

O kentimiz çığ altında kaldı!