A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Suudi Arabistan'ı 31-27 yendi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan ile yaptığı ikinci hazırlık maçını 31-27 kazandı.

Bulgaristan ile oynayacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçlarının hazırlıklarını THF Beykoz Spor Kompleksi'nde sürdüren milli takım, bu kapsamda Suudi Arabistan ile hazırlık maçı yaptı.

Beykoz Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-15 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıdaki iyi oyunuyla maçı 31-27 kazanmayı başardı.

Milli takım, Suudi Arabistan ile dün de bir hazırlık maçı yapmış ve sahadan 34-29 mağlup ayrılmıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile ilk maçını 7 Ocak'ta Şumnu kentinde yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Ocak'ta Ordu'da oynanacak.