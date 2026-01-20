Haberler

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakibi Romanya oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Romanya ile karşılaşacak. İlk maç 18-19 Mart'ta Türkiye'de, rövanş ise 21-22 Mart'ta deplasmanda oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Kıbrıs Rum Kesimi'ni iki maçta da yenerek 2. ön eleme turuna yükselen milli takımın rakibi, 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu son sırada tamamlayan Romanya oldu.

Türkiye, 2. turda ilk maçını 18-19 Mart'ta sahasında, rövanşını da 21- 22 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

