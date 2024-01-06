Milli Hentbolcular, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularından Ali Emre Babacan, Mehmet Emre, Doruk Pehlivan ve Ramazan Döne, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Milli hentbolcular, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber","Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Beykoz Belediyespor'dan Ali Emre Babacan, Beşiktaş Safi Çimento'dan Mehmet Emre, HC Elbflorenz'dan Doruk Pehlivan ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ramazan Döne, her kategoriden bazı fotoğrafları hep birlikte oyladı.

"Spor" kategorisinde milli hentbolcular, Emre Ayvaz'ın çektiği Sakarya'da oynanan uluslararası bir hentbol maçındaki "Savunma duvarı" başlıklı fotoğrafı ile Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" başlıklı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki fotoğraftan yana oy kullandı. Milli hentbolcular "Spor" kategorisinde ayrıca Ömer Sercan Karkuş'ın çektiği "Mete'nin nişanı" başlıklı fotoğraf ile Ali Atmaca'nın çektiği "Düşüş" başlıklı fotoğrafı da tercih etti.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise milli hentbolcular hep beraber aynı kareyi, Emin Sansar'ın çektiği "Ata'nın huzurunda" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"Haber" kategorisinde de milli hentbolcular, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde Erçin Ertürk'ün çektiği "Yıkım" başlıklı fotoğrafı oyladılar.

" Gazze : Kanıt" kategorilerinde ise milli hentbolcular, Ali Jadallah'ın çektiği, Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'ne tedavi için getirilen çocuğun "Bakış"ını gösteren fotoğrafı tercih etti.