A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Danimarka, Portekiz, Kuzey Makedonya ya da Romanya ile karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlıların rakibi, kura çekimi doğrultusunda 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu 4. sırada bitiren takım olacak.

2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Danimarka, Portekiz, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın bulunduğu B Grubu maçları, 16-20 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye, 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turundaki ilk karşılaşmasını 18 Mart 2026'da sahasında, rövanşını da 22 Mart 2026'da deplasmanda oynayacak.