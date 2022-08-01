A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya'da 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Milliler, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda milliler gruptaki ilk maçını 8 Ağustos tarihinde saat 15.00'te İran ile ikinci maçını ise 10 Ağustos tarihinde yine saat 15.00'te Azerbaycan ile yapacak.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde milli takımda yer alacak sporcular şunlar:

Kaleci: Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor)

Sol Kanat: Samet Kamberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Sedat Yıldırım (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Atakan Şirin (Spor Toto), Eray Karakoç (Trabzon Büyükşehir Belediyespor)

Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Cemal Kütahya (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Sağ Kanat: Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), İlkan Keleşoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyespor)