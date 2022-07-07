A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kamp kadrosu açıklandı Konya'da 9-18 Ağustos'ta düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Ankara'da yapacağı hazırlık kampı kadrosu belli oldu. Konya'da 9-18 Ağustos'ta düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Ankara'da yapacağı hazırlık kampı kadrosu belli oldu. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Okan Halay yönetimindeki milli takım kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Coşkun Göktepe, Enis Yatkın, Hüseyin Bereket, Samet Kamberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu Genco İlanç, Fatih Çalkamış, Ali Emre Babacan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç, Tolga Aşçı, Doğukan Sarısoy, Ömür Pehlivan, Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya, Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu, Emre Engin, Alper Aydı, İlkan Keleşoğlu. Milliler, THF Spor Kompleksi'nde 16-26 Temmuz tarihlerinde kamp çalışmaları yapacak. A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor. AA / Fatih Çakmak - Spor Ankara Spor Haberler

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