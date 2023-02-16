A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı Spor Haberleri 2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu. 2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Okan Halay yönetiminde 27 Şubat'ta Konya'da kampa girecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda 22 oyuncu yer alacak. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg ile 8 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Türkiye, elemelerdeki dördüncü maçında Lüksemburg'u 11 Mart'ta Konya'da ağırlayacak. A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle: Kaleci: Mehmet Emre (Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor), Hüseyin Bereket (Bursa Nilüfer Belediyespor), Taner Günay (Sakarya Büyükşehir Belediyespor) Sol kanat: Samet Kamberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik) Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yakup Yaşar Simsar (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Köyceğiz Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor) Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (HC Ohrid), Atakan Şirin (Spor Toto), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid) Sağ oyun kurucu: Can Çelebi (Beykoz Belediyespor), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik) Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Çetin Çelik (Sakarya Büyükşehir Belediyespor) Pivot: İlkan Keleşoğlu (Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor), Tolga Durmaz (TuS Vinnhorst) Kaynak: AA / Spor Büyükşehir Belediyespor Lüksemburg Spor Haberler

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