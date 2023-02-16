A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı
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2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu.
2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Okan Halay yönetiminde 27 Şubat'ta Konya'da kampa girecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda 22 oyuncu yer alacak.
Milliler, gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg ile 8 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Türkiye, elemelerdeki dördüncü maçında Lüksemburg'u 11 Mart'ta Konya'da ağırlayacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Mehmet Emre (Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor), Hüseyin Bereket (Bursa Nilüfer Belediyespor), Taner Günay (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)
Sol kanat: Samet Kamberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yakup Yaşar Simsar (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Köyceğiz Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor)
Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (HC Ohrid), Atakan Şirin (Spor Toto), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid)
Sağ oyun kurucu: Can Çelebi (Beykoz Belediyespor), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Çetin Çelik (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)
Pivot: İlkan Keleşoğlu (Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor), Tolga Durmaz (TuS Vinnhorst)