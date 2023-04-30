A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'ya mağlup oldu

EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, elemelerdeki altıncı ve son maçında Kuzey Makedonya'ya 30-27 mağlup oldu.