Üye Girişi
Haberler

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de hazırlık kampı yapacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de 6-12 Mayıs tarihleri arasında hazırlık kampı yapacak. Milli takımın kamp kadrosunda 18 sporcu yer alacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de hazırlık kampı yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ikili kamp, 6-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Tesisleri'nde konaklayacak milli takımın kamp kadrosunda 18 sporcu yer alacak.

Başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Taner Günay (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Enis Yatkın (Beşiktaş Safi Çimento)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Safi Çimento)

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan (Almanya / HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyespor), Yakup Yaşar Simsar (Romanya / CSM Foscani), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor)

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Atakan Şirin (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Sağ oyun kurucu: Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Safi Çimento)

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Görkem Biçer (Almanya / TV Grosswallstadt)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Koray Ayar (Almanya / TSV Hannover Burgdorf), Ediz Aktaş (Almanya / HC Elbflorenz)

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kuveyt İzmir Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title