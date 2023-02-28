2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı Konya'da kampa girdi.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde Konya'da kampa giren 23 kişilik A Milli Takımı, Konya Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda çalışmalarına başladı.

Lüksemburg'da Ulusal D'coque Spor Merkezi'nde 8 Mart'ta oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Milliler bu maçın ardından gruptaki dördüncü maçında yine Lüksemburg'u 12 Mart'ta Konya'da ağırlayacak. Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

26 Nisan'da Portekiz'i ağırlayacak olan milliler, gruptaki son maçını ise 30 Nisan tarihinde Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lüksemburg'tan galibiyet ile dönmek istediklerini söyledi.

Depremde hayatını kaybeden milli takım kaptanları Cemal Kütahya için oynayacaklarını anlatan Halay, "Bir nebze olsun acılarımızı dindirmek, bir nebze olsun Cemal'imizin yattığı yerde huzurlu olması için bu maçlardan galibiyetler almak istiyoruz." dedi.

Ülke olarak zorlu günlerden geçtiklerine aktaran Halay, şunları kaydetti:

"Yaşanılan felaket sözlerle anlatılamayacak kadar büyük, hentbol ailesi olarak Cemal'imizi yitirmek bizim için çok büyük kayıp. Depremde vefat edenlere rahmet, sağ kurtulanlara acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Dualarımız, o bölgede mücadele eden herkes için. Büyük Türk Milleti'nin bu günlerin de üstesinden geleceğine inanıyorum."

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Mehmet Emre (Özel Vefakent Hatay B.B.), Hüseyin Bereket (Bursa Nilüfer Belediyesi), Taner Günay (Sakarya B.B.)

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yakup Yaşar Simsar (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Köyceğiz Belediyesi), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Danyel Kaya (Özel Vefakent Hatay Belediyesi)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (HC Ohrid / K. Makedonya), Atakan Şirin (Spor Toto), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid / Kuzey Makedonya)

Sağ Oyun Kurucu: Can Çelebi (Beykoz Belediyesi), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Çetin Çelik (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyesi), Tolga Durmaz (TuS Vinnhorst / Almanya )