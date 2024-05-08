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A Milli Erkek Hentbol Takımı İzmir'de hazırlık maçlarına davet ediyor

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A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularından Halil İbrahim Öztürk, İzmirli hentbolseverleri Kuveyt'le yapacakları hazırlık maçlarına davet etti. İzmir'deki kampı devam eden milli takım, yarın ve cumartesi günü Kuveyt Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularından Halil İbrahim Öztürk, İzmirli hentbolseverleri Kuveyt'le yapacakları hazırlık maçlarına davet etti.

İzmir'deki kampı devam eden A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın ve cumartesi günü saat 18.00'de Kuveyt Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak. Milli takım, müsabakaların oynanacağı Celal Atik Spor Salonu'ndaki antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Milli hentbolcu Halil İbrahim Öztürk, yaptığı açıklamada, İzmir kampının gayet güzel geçtiğini belirterek, Kuveyt Milli Takımı ile iki maç yapacaklarını hatırlattı. İzmirlileri müsabakalara davet eden Halil İbrahim Öztürk, "Bütün İzmirli hentbolseverleri bekliyoruz bu maçlarımıza. İnşallah güzel tribünler de olur. Biz de alışmış oluruz yani tribünler önünde, daha da heyecanlı güzel maç olur." diye konuştu.

Erkekler Süper Lig'de Beykoz Belediyespor forması giyen Halil İbrahim Öztürk, play-off yarı finalinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olduklarını hatırlatarak, "Final görmek istiyorduk açıkçası ama başaramadık artık seneye diyelim." dedi.

Kaynak: AA / Spor

İbrahim Öztürk Milli Takım Kuveyt İzmir Spor Güncel Haberler

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