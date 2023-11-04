A Milli Erkek Hentbol Takımı İtalya ile İkinci Maçta Karşılaşacak
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur ikinci maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. İlk maçta İtalya'yı mağlup eden milli takım, ikinci maçı da kazanmak için mücadele edecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur ikinci maçında deplasmanda yarın İtalya ile oynayacak.
İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 1 Kasım'da Sakarya Serdivan'da oynanan ilk maçta İtalya'yı 37-28 mağlup etmişti.
Kaynak: AA / Spor