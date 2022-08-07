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A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçını yarın İran ile yapacak.

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçını yarın İran ile yapacak.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan milliler, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yarın saat 15.00'te İran'ın karşısına çıkacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

Ay-yıldızlı takım gruptaki ikinci maçını da 10 Ağustos'ta yine saat 15.00'te Azerbaycan ile yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kadrosu şöyle:

"Enis Yatkın, Hüseyin Bereket, Samet Kamberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç, Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya, Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu."

AA / Fatih Çakmak - Spor

İran Spor Haberler

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