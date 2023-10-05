2025 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri öncesi Ankara'da kampa giren A Milli Erkek Hentbol Takımı, Irak ile yaptığı maçı 29-25 kazandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Irak'ı mağlup etti

2025 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu öncesi Ankara'da kampa giren A Milli Erkek Hentbol Takımı, Irak ile yaptığı maçı 29-25 kazandı.

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde İtalya ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da sürdürdüğü hazırlık kampında Irak Milli Takımı ile özel maç yaptı.

Ankara Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 15-13 önde kapatan milli takım maçı da 29-25 kazandı.

Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını 10 Ekim tarihine kadar sürdürecek başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak.

Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.