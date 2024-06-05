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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Çanakkale'de Hazırlık Kampı Yapacak

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 20-26 Haziran tarihlerinde Çanakkale'de hazırlık kampı yapacak. Kamp, Güzelyalı Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 20-26 Haziran tarihlerinde Çanakkale'de hazırlık kampı yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetimindeki kamp, Güzelyalı Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Hazırlık kampında, 20 yaş altı milli takımı da yer alacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Çanakkale kampına davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Enis Yatkın, Mehmet Emre, Mehmet Doğukan Karatay

Sol kanat: Enis Harun Hacıoğlu, Oğulcan Güney

Sol oyun kurucu: Tuğberk Çatkın, Baran Nalbantoğlu, Ali Emre Babacan

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Eray Karakoç, Atakan Şirin

Sağ oyun kurucu: Ömür Pehlivan, Özgür Sarak, Eyüp Arda Yıldız

Sağ kanat: Barış Buğday, Şevket Yağmuroğlu

Pivot: İlkan Keleşoğlu, Alper Aydın, Ediz Aktaş

Kaynak: AA / Spor

Güzelyalı Çanakkale Gençlik Milli Takım Spor Güncel Haberler

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