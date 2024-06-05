A Milli Erkek Hentbol Takımı, Çanakkale'de Hazırlık Kampı Yapacak
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 20-26 Haziran tarihlerinde Çanakkale'de hazırlık kampı yapacak. Kamp, Güzelyalı Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 20-26 Haziran tarihlerinde Çanakkale'de hazırlık kampı yapacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetimindeki kamp, Güzelyalı Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Hazırlık kampında, 20 yaş altı milli takımı da yer alacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Çanakkale kampına davet edilen oyuncular şunlar:
Kaleci: Enis Yatkın, Mehmet Emre, Mehmet Doğukan Karatay
Sol kanat: Enis Harun Hacıoğlu, Oğulcan Güney
Sol oyun kurucu: Tuğberk Çatkın, Baran Nalbantoğlu, Ali Emre Babacan
Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Eray Karakoç, Atakan Şirin
Sağ oyun kurucu: Ömür Pehlivan, Özgür Sarak, Eyüp Arda Yıldız
Sağ kanat: Barış Buğday, Şevket Yağmuroğlu
Pivot: İlkan Keleşoğlu, Alper Aydın, Ediz Aktaş