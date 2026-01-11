Haberler

Hentbol: 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu

Hentbol: 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı 38-29'luk skorla yendi. İki maç sonunda grup mücadelesine katılma hakkı kazandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı 38-29 yendi.

Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda oynanan ve Bosna Hersek'ten Aleksandar Jovic ile Nedim Arnautovic hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını, Türkiye 23-15 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren milli takım, müsabakadan 38-29 galip ayrıldı.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçtan da 37-35 galip ayrılan ay-yıldızlı takım, 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba