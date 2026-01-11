Hentbol: 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı 38-29'luk skorla yendi. İki maç sonunda grup mücadelesine katılma hakkı kazandı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı 38-29 yendi.
Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda oynanan ve Bosna Hersek'ten Aleksandar Jovic ile Nedim Arnautovic hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını, Türkiye 23-15 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren milli takım, müsabakadan 38-29 galip ayrıldı.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçtan da 37-35 galip ayrılan ay-yıldızlı takım, 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor