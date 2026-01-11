A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı 38-29 mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Bulgaristan'ı 38-29 mağlup etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Bulgaristan ile Ordu'da karşı karşıya geldi. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Erkek Hentbol Takımının 23-15'lük galibiyeti ile sonuçlanırken, maçın sonunda Türkiye, 38-29'luk skorla maçı önde bitirdi. Böylece A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruplarda oynama hakkı kazandı.

Türk Milli Takımı, Bulgaristan ile ilk karşılaşmasında 2 farkla galip gelmişti.

Öte yandan Ordu ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapmış oldu. - ORDU