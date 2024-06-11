A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara'da kampa girdi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kamp çalışmalarına başladı. Kamp, 16 Haziran Pazar gününe kadar sürecek ve İran ile hazırlık maçları oynanacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Ankara'daki kamp çalışmaları başladı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde gerçekleşen kamp, 16 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.
Kampta İran'la 13 ve 15 Haziran'da iki hazırlık maçı oynayacak ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran'da ise 20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı'yla Çanakkale'de kamp yapacak.
Milli takımın 19 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Taner Günay, Yunus Özmusul, Ata Yetkinoğlu
Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Oğulcan Güney
Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan, Baran Nalbantoğlu, Sadık Emre Herseklioğlu
Orta oyun kurucu: Ali Emre Babacan, Halil İbrahim Öztürk, Onur Ersin
Sağ oyun kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Eyüp Arda Yıldız, Ömür Pehlivan
Sağ kanat: Barış Buğday, Görkem Biçer
Pivot: Koray Ayar, Alper Aydın