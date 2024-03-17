A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola'yı ikinci hazırlık maçında da yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola ile yaptığı ikinci hazırlık maçını 31-25 kazandı. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-14 geride kapatmasına rağmen sahadan 31-25 galip ayrılmasını bildi. A Milli Takım, Angola ile yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasını 43-22 kazanmıştı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola ile yaptığı ikinci hazırlık maçını 31-25 kazandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-14 geride kapatmasına rağmen sahadan 31-25 galip ayrılmasını bildi.
A Milli Takım, Angola ile yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasını 43-22 kazanmıştı.