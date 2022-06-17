A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Başantrenör Okan Halay yönetiminde Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Başantrenör Okan Halay yönetiminde Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara THF Spor Salonu'nda ikinci kampına giren milliler, hazırlıklarına günde çift antrenmanla 24 Haziran'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başantrenör Okan Halay, Akdeniz Oyunları'nda hedeflerinin ilk 4 takım arasında yer almak olduğunu belirterek, "Güzel bir kamp geçiriyoruz. Bursa'da yapılan ilk kamp ile birlikte milli takımın savunma yapısını değiştirmeye çalışıyoruz. Buradaki kampta savunma sistemi çalışmalarını pekiştirmeye çalıyoruz. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title