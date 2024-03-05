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A Milli Erkek Futsal Takımı Hollanda'yı 7-3 Yendi

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, Hollanda'yı 7-3 mağlup etti. Bu galibiyetle takım, A Grubu'ndaki ilk zaferini elde etti.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Erkek Futsal Takımı, grubundaki ikinci maçında Hollanda'yı 7-3 yendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 7-3 kazanan ay-yıldızlı takım, yer aldığı A Grubu'nda ilk galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Futsal Takımı ise A Grubu'ndaki üçüncü maçında Aziziye Spor Salonu'nda Polonya ile karşılaştı. Milli takım, rakibine 6-2 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Spor

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