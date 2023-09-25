A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da hazırlık kampına başladı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen hazırlık kampı, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek ve 1 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. Milli takımın kampına birçok isim davet edildi.