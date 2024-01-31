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A Milli Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı İstanbul'da kampa girecek

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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı 5 Şubat'ta İstanbul'da kampa girecek. Kampta 33 sporcu yer alacak ve antrenör Andrej Brodnik yönetiminde gerçekleşecek.

A Milli Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 5 Şubat'ta İstanbul'da kampa girecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamada, Zeytinburnu'nda yapılacak ve 11 Şubat'a kadar sürecek kampa 33 sporcunun katılacağı belirtildi.

Antrenör Andrej Brodnik yönetiminde gerçekleşecek kamp kadrosunda şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:

Kaleci: Furkan Duran (Buzadam), Kayra Aydos, Oğulcan Heja Kızılkaya (Zeytinburnu), Eray Beyat Önal (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Ahmet Tuğrul Dilli (Buz Beykoz)

Defans: Emre Faner, Fatih Faner, Emrah Savaş, Furkan Şentürk (Buzadam), Yusuf Kenan Kars, Haktan Kabay (Buz Beykoz), Kemal Can Aydın, Arhan Kuzey Girgin, Emir Ali Seçer (Zeytinburnu), Mehmet Ergene, Murat Can Kızılkaya (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Forvet: Deniz Berke Albayrak, Enes Demir, İsmet Eren Gökçen (Buzadam), Zafer Şerik, Ferhat Bakal, Çağan Ege Odabaş, Mehmet Ayberk Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Abdullah Suat Kanat, Ömer Faruk Kars, Oğuz Karakoç, Osman Emin Meydancı, Muhammet Hamza Karaman, Kerem Altan (Zeytinburnu), Gökalp Solak, Sait Bingöl, Taha Ergene, Ahmet Hars (Buz Beykoz)

Kaynak: AA / Spor

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