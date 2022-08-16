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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da turnuvaya katılacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da turnuvaya katılacak

Spor Haberleri

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da Akropolis Turnuvası'nda mücadele edecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da Akropolis Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak ve 19 Ağustos'ta sona erecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, Yunanistan, Gürcistan ve Polonya ile karşılaşacak.

Öte yandan, turnuva için bugün Atina'ya giden millileri, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu karşılayarak turnuva öncesi başarılar diledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Akropolis Turnuvası maç programı şöyle:

Yarın

18.00 Türkiye-Gürcistan

18 Ağustos Perşembe

18.00 Polonya-Türkiye

19 Ağustos Cuma

21.00 Yunanistan-Türkiye

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan basketbol Türkiye Spor Haberler

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