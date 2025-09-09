A Milli Erkek Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
(ANKARA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Maçı 91-77 kazanan A Milli Basketbol Takımı adını yarı finale yazdırdı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Arena Riga'da oynanan müsabaka, saat 17.00'de başladı.
Birinci periyotu 19-19 berabere, ikinci periyotu 46-32 ve üçüncü periyotu 65-50 üstün kapatan A Milli Erkek Basketbol Takımı dördüncü ve son periyotta Polonya'yı 91-77 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.
