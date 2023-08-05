A Milli Erkek Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda Üçüncü Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nı 90-63 yenerek üçüncü oldu. İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlık kapsamında yapılan turnuvada milli takım üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları'yla karşılaştı ve 27 sayı farkla galip geldi.