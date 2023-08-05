Üye Girişi
Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda Üçüncü Oldu

Spor Haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nı 90-63 yenerek üçüncü oldu. İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlık kapsamında yapılan turnuvada milli takım üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları'yla karşılaştı ve 27 sayı farkla galip geldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nı 90-63 yenerek üçüncü oldu.

İstanbul'da 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında İtalya'da düzenlenen 4 takımın katıldığı Trentino Kupası'nda üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları'yla karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-6 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına da 44-29 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 64-46 önde bitiren Türkiye, maçı da 27 sayı farkla 90-63 kazandı.

Milli takım bu sonuçla organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yeşil Burun Adaları İstanbul Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title