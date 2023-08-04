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A Milli Erkek Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda İtalya'ya yenildi

Spor Haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'ya uzatmada 90-89 yenildi. İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlık kapsamında düzenlenen turnuvada Türkiye, üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya'ya uzatmada 90-89 yenildi.

İstanbul'da 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında İtalya'da düzenlenen 4 takımın katıldığı Trentino Kupası'nda İtalya ile karşılaştı.

Trentino kentindeki BLM Group Arena'da yapılan maçın normal süresi 75-75 eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın uzatma bölümü 90-89 İtalya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takım'da Ömer Faruk Yurtseven 23, Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.

Turnuvadaki diğer müsabakada Çin, Yeşil Burun Adaları'nı 86-66 mağlup etti.

Türkiye, yarın TSİ 19.00'da Yeşil Burun Adaları ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalinde İtalya ile Çin mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı İstanbul İtalya Spor Haberler

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