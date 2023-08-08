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A Milli Erkek Basketbol Takımı Polonya'yı Mağlup Etti

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti. Alperen Şengün 24, Ömer Faruk Yurtseven 14 ve Onuralp Bitim 12 sayıyla oynadı.

12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Kenan Sipahi, Okben Ulubay, Furkan Korkmaz, Sadık Emir Kabaca ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 37-37 eşitlikle tamamlanırken, milliler müsabakayı 87-84'lük skorla kazandı.

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Ömer Faruk Yurtseven 14 ve Onuralp Bitim 12 sayıyla oynadı. Polonya'da ise Aleksander Balcerowski 24 sayı kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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