A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, 14 Nisan'da açıklanacak
AA - Emre Doğan - Spor
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Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörünün 14 Nisan Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörünün 14 Nisan Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Takımı'mızın yeni başantrenörünün açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.
A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.
AA / Emre Doğan - Spor