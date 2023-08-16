A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İsveç oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İsveç oldu. İsveç, Belçika'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Takım ise İsveç ile yarı finalde mücadele edecek.