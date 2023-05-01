Türkiye'nin ev sahipliğinde 2-20 Ağustos tarihlerinde organize edilecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Avrupa'da Olimpiyat Ön Elemeleri iki ayrı turnuvadan oluşacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2-20 Ağustos tarihlerinde organize edilecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen kura çekimine 2'nci torbadan katılan A Milli Erkek Basketbol Takım, C Grubu'nda yer alırken, Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile eşleşti. C ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul'da gerçekleştirilecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te yapılacak.