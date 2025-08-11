A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Karadağ ile Maçı İçin Biletler Satışa Çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Karadağ ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa sunuldu. Mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Karadağ ile oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 23 Ağustos Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Basketbolseverler, Türkiye-Karadağ maçının biletlerini "Biletix" üzerinden alabilecek.

