A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Kadrosu Belli Oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ile yapacağı maç için 12 kişilik kadrosunu açıkladı. Maç, bu akşam saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede yer alacak sporcular şunlar:
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor