A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu
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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı belirlendi.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı belirlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşılaşacak.
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu'nda oynanan karşılaşmaların ardından ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu'nda yer aldı.
İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
Milli takımın I Grubu puan durumu ile oynayacağı müsabakaların programı şu şekilde:
|Takım
|O
|G
|M
|P
|Yunanistan
|4
|3
|1
|7
|Letonya
|4
|3
|1
|7
|Türkiye
|4
|2
|2
|6
|Belçika
|4
|2
|2
|6
|Sırbistan
|4
|1
|3
|5
|Büyük Britanya
|4
|1
|3
|5
28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan
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