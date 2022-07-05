A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşılaşacak.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu'nda oynanan karşılaşmaların ardından ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu'nda yer aldı.

İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Milli takımın I Grubu puan durumu ile oynayacağı müsabakaların programı şu şekilde: