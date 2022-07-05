A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu - Haberler

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı belirlendi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşılaşacak.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu'nda oynanan karşılaşmaların ardından ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu'nda yer aldı.

İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Milli takımın I Grubu puan durumu ile oynayacağı müsabakaların programı şu şekilde:

Takım

O

G

M

P

Yunanistan

4

3

1

7

Letonya

4

3

1

7

Türkiye

4

2

2

6

Belçika

4

2

2

6

Sırbistan

4

1

3

5

Büyük Britanya

4

1

3

5

25 Ağustos: Letonya-Türkiye

28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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